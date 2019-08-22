Трамп дорікнув Данії в недостатніх оборонних витратах

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Екс-прем'єр Данії розкритикував слова Трампа

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що Данія виділяє недостатньо фінансів на оборонні потреби. Про це американський президент написав на своїй сторінці у Twitter, передає РБК-Україна.

Так, американський президент зазначив, що на оборонні потреби скандинавська країна виділяє всього 1,35% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Він зазначив, що, відповідно до домовленостей, члени НАТО повинні виділяти на оборону не менше 2% від ВВП.

"До відома, внесок Данії у НАТО становить лише 1,35% від ВВП. Вона багата країна, і має бути 2%. Ми захищаємо Європу, і тільки 8 з 28 країн НАТО досягли позначки 2%", - написав Трамп.

Зі свого боку колишній прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен у відповідь на слова президента США заявив, що готовність країни до оборони вимірюється не лише сумою виділених коштів.

"У нас було (пропорційно) стільки ж жертв в Афганістані, скільки й в США. Ми завжди непохитні й готові (до оборони - ред.). Ми не приймемо, що наша готовність до оборони - це лише відсотки (ВВП - ред.). Я говорив це вам на саміті НАТО в Брюсселі минулого року", - наголосив екс-глава уряду Данії.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп висловив бажання придбати у Данії острів Гренландія. Американський президент назвав це "великою угодою з нерухомістю".

Однак уряд Дані у відповідь на повідомлення про наміри США придбати Гренландію заявив, що розмови про продаж острова припинені. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен додала, що дискусія щодо Гренландії є абсурдною.