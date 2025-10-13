Трамп упевнений, що війна в Секторі Гази закінчилася

"Я думаю, що так, я думаю, що його дотримуватимуться... Війну закінчено. Війну закінчено, ви розумієте?", - сказав Трамп журналістам.

Він додав, що є багато причин, через які він вірить, що угода збережеться. Зокрема через те, що люди "втомилися" від конфлікту.

"Думаю, люди від цього втомилися. Це тривало століття, так, не тільки нещодавно. Це тривало століттями... Так, припинення вогню буде дотримуватися", - заявив лідер США.

Крім того, Трамп продовжив хвалити прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Він зазначив, що той є прем'єром воєнного часу і виконав "дуже хорошу роботу".

"У мене з ним були деякі розбіжності, але вони швидко владналися. Але, на мій погляд, він виконав чудову роботу. Думаю, він був правильною людиною в той момент", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання репортера, чи взяв Нетаньягу якісь зобов'язання перед ним особисто з приводу переходу до наступного етапу мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС.