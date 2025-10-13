Трамп уверен, что война в Секторе Газа окончена

"Я думаю, что да, я думаю, что оно будет соблюдаться... Войны окончена. Война окончена, вы понимаете?", - сказал Трамп журналистам.

Он добавил, что есть много причин, по которым он верит, что сделка сохранится. В том числе по причине того, что люди "устали" от конфликта.

"Думаю, люди от этого устали. Это продолжалось века, да, не только недавно. Это продолжалось веками... Да, прекращение огня будет соблюдаться", - заявил лидер США.

Кроме того, Трамп продолжил хватить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что тот является премьером военного времени и проделал "очень хорошую работу".

"У меня с ним были некоторые разногласия, но они быстро уладились. Но, на мой взгляд, он проделал отличную работу. Думаю, он был правильным человеком в тот момент", - сказал Трамп, отвечая на вопрос репортера, взял ли Нетаньяху какие-либо обязательства перед ним лично по поводу перехода к следующему этапу мирной сделки между Израилем и ХАМАС.