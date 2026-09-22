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Трамп уник відповіді на запитання про те, чи вдасться Україні повернути території

21:42 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку 22 вересня 2026 року (Getty Images)

У США зробили нову заяву про війну Росії проти України та можливість повернення окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Під час зустрічі журналіст нагадав Трампу про його заяву, яку той зробив минулого року на Генеральній асамблеї ООН. Тоді президент США заявляв, що Україна зможе повернути собі всю свою територію.

Журналіст запитав, чи досі Трамп дотримується такої позиції.

У відповідь президент США не став прямо оцінювати перспективи повернення Україною всіх територій.

"Я думаю, що вони (Україна та Росія - ред.) укладуть угоду. Я не хочу говорити, про що саме йтиметься в цій угоді", - заявив Трамп.

Таким чином, президент США не уточнив, чи вважає можливим повернення Україною всіх окупованих територій. Натомість він заявив про очікування майбутньої угоди.

Водночас конкретних деталей потенційної угоди президент США не навів.

Зустріч Зеленського й Трампа в США

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН Дональд Трамп заявив, що війна в Україні завершиться "швидше, ніж люди собі уявляють".

Після прибуття на Генасамблею президент США також звернувся до Кремля із закликом: "Зупиніть війну".

Водночас президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що за допомогою Трампа війну в Україні вдасться завершити до зими.

Все, що відомо про зустріч президентів України та США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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