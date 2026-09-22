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Трамп ушел от ответа на вопрос о том, удастся ли Украине вернуть территории

21:42 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября 2026 года (Getty Images)

В США сделали новое заявление о войне России против Украины и возможность возвращения оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Во время встречи журналист напомнил Трампу о его заявлении, которое тот сделал в прошлом году на Генеральной ассамблее ООН. Тогда президент США заявлял, что Украина сможет вернуть всю свою территорию.

Журналист спросил, до сих пор ли Трамп придерживается такой позиции.

В ответ президент США не стал прямо оценивать перспективы возвращения по Украине всех территорий.

"Я думаю, что они (Украина и Россия – ред.) заключат соглашение. Я не хочу говорить, о чем именно пойдет речь в этом соглашении", - заявил Трамп.

Таким образом президент США не уточнил, считает ли возможным возвращение Украиной всех оккупированных территорий. Он заявил об ожидании будущего соглашения.

В то же время, конкретных деталей потенциального соглашения президент США не привел.

Встреча Зеленского и Трампа в США

Напомним, сегодня во время выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп заявил, что война в Украине завершится "скорее, чем люди себе представляют".

По прибытии на Генассамблею президент США также обратился в Кремль с призывом: "Остановите войну".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что с помощью Трампа войну в Украине удастся завершить к зиме.

Все, что известно о встрече президентов Украины и США – читайте в материале РБК-Украина.

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