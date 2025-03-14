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Трамп ухвалить подальші кроки після результатів зустрічі Віткоффа з Путіним, - Волц

Фото: Майкл Волц, радник голови Білого з питань національної безпеки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп ухвалить подальші кроки після оцінки результатів зустрічі спецпредставника Стіва Віткоффа та диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США з питань національної безпеки Майка Волца в ефірі Fox News.

За словами Волца, адміністрація Трампа має "обережний оптимізм" після зустрічі з українською делегацією у Джидді, Саудівська Аравія, та заяв Путіна щодо умов 30-денного перемир'я на фронті. Він додав, що Трамп ухвалить подальші рішення після того, як Віктофф ознайомить його з результатами переговорів у Росії. 

"Я розмовляв зі своїм колегою, спецпосланцем Віткоффом, який побував там (у Москві, - ред.), і він везе нам оцінки, згідно з якими президент Трамп ухвалить рішення про подальші кроки... Звичайно обидві сторони мають свої вимоги, і звичайно, обидві сторони повинні будуть піти на якісь компроміси", - заявив Волц. 

30-денне перемир'я в Україні

Переговори між українською та американською делегаціями відбулись у Саудівській Аравії 11 березня. Тоді ж Вашингтон запропонував Києву введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту.

Також вчора, 13 березня, до Москви прибула американська делегація на чолі з Віткоффом. Після переговорів Путін заявив, що він нібито "підтримує" ідею США запровадити режим припинення вогню між Україною і Росією на 30 днів, але його турбують "нюанси".

Трамп, своєю чергою, висловив сподівання, що Росія "вчинить правильно".

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