Трамп предпримет дальнейшие шаги после результатов встречи Уиткоффа с Путиным, - Уолц

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп примет дальнейшие шаги после оценки результатов встречи спецпредставителя Стива Уиткоффа и диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США по вопросам национальной безопасности Майка Уолца в эфире Fox News.
По словам Уолца, администрация Трампа имеет "осторожный оптимизм" после встречи с украинской делегацией в Джидде, Саудовская Аравия, и заявлений Путина об условиях 30-дневного перемирия на фронте. Он добавил, что Трамп примет дальнейшие решения после того, как Виктофф ознакомит его с результатами переговоров в России.
"Я разговаривал со своим коллегой, спецпосланником Виткоффом, который побывал там (в Москве, - ред.), и он везет нам оценки, согласно которым президент Трамп примет решение о дальнейших шагах... Конечно обе стороны имеют свои требования, и конечно, обе стороны должны будут пойти на какие-то компромиссы", - заявил Уолц.
Переговоры между украинской и американской делегациями состоялись в Саудовской Аравии 11 марта. Тогда же Вашингтон предложил Киеву введение 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта.
Также вчера, 13 марта, в Москву прибыла американская делегация во главе с Уиткоффом. После переговоров Путин заявил, что он якобы "поддерживает" идею США ввести режим прекращения огня между Украиной и Россией на 30 дней, но его беспокоят "нюансы".
Трамп, в свою очередь, выразил надежду, что Россия "поступит правильно".
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