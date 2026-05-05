Трамп ухилився від запитання, чи закінчилося перемир'я з Іраном

Президент США Дональд Трамп відмовився сказати, чи зберігається перемир'я між США та Іраном після того, як обидві сторони в понеділок відкрили вогонь в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Reuters .

На запитання радіоведучого Г'ю Г'юїтта про те, чи "закінчилося" перемир'я з Іраном і чи можуть удари поновиться в понеділок увечері (у США поки що 4 травня), Трамп відповів так:

"Ну, я не можу вам цього сказати. Якби я відповів на це запитання, ви б сказали, що ця людина недостатньо розумна, щоб бути президентом", - сказав лідер США.

Раніше того ж дня в інтерв'ю Fox News Трамп попередив іранські сили, що їх "змету з лиця землі", якщо вони спробують атакувати американські кораблі в протоці або Перській затоці.

Пізніше в інтерв'ю він наполягав на тому, що війна з Іраном "у військовому відношенні... по суті, закінчилася".

Що передувало

Reuters опублікувало матеріал, у якому описало події, що відбулися в понеділок.

Зокрема, цього дня США та Іран почали нові атаки в Перській затоці, борючись за контроль над Ормузькою протокою за допомогою протиборчих морських блокад, що "підірвало крихке перемир'я".

Нові залпи ракет і безпілотників відбулися після того, як Трамп оголосив і незабаром розпочав операцію "Проєкт Свобода", щоб забезпечити прохід через протоку застряглих танкерів та інших суден, які ніяк не причетні до конфлікту на Близькому Сході.

Ще до того, як почав закінчуватися понеділок, кілька торгових суден у Перській затоці повідомили про вибухи або пожежі.

США зі свого боку заявили про знищення шести невеликих іранських військових катерів, а в ОАЕ внаслідок ізраїльської атаки горів нафтовий порт, де розташована велика американська база.

Це була перша очевидна спроба застосування військової сили після оголошення у квітні режиму припинення вогню, щоб відкрити Ормузьку протоку. Але як кажуть у КВІР, відкриття можливе тільки з їхнього дозволу.

Після всіх цих подій глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що події понеділка засвідчили відсутність військового вирішення кризи. Він додав, що мирні переговори за посередництва Пакистану тривають, а також застеріг США та ОАЕ від втягування в "болото недоброзичливців".

"Проєкт Свобода - це проєкт Тупик", написав він у соцмережах.