Трамп уклонился от вопроса, закончилось ли перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп отказался сказать, сохраняется ли перемирие между США и Ираном после того, как обе стороны в понедельник открыли огонь в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Reuters .

На вопрос радиоведущего Хью Хьюитта о том, "закончилось ли" перемирие с Ираном и могут ли удары возобновится в понедельник вечером (в США пока еще 4 мая), Трамп ответил следующим образом:

"Ну, я не могу вам этого сказать. Если бы я ответил на этот вопрос, вы бы сказали, что этот человек недостаточно умен, чтобы быть президентом", - сказал лидер США.

Ранее в тот же день в интервью Fox News Трамп предупредил иранские силы, что их "смету с лица земли", если они попытаются атаковать американские корабли в проливе или Персидском заливе.

Позже в интервью он настаивал на том, что война с Ираном "в военном отношении... по сути, закончилась".

Что предшествовало

Reuters опубликовало материал, в котором описало события, произошедшие в понедельник.

В частности, в этом день США и Иран начали новые атаки в Персидском заливе, борясь да контроль над Ормузским проливом посредством противоборствующих морских блокад, что "подорвало хрупкое перемирие".

Новые залпы ракет и беспилотников последовали после того, как Трамп объявил и вскоре начал операцию "Проект Свобода", чтобы обеспечить проход через пролив застрявших танкеров и других судов, которые никак не причастны к конфликту на Ближнем Востоке.

Еще до того, как начал заканчиваться понедельник, несколько торговых судов в Персидском заливе сообщили о взрывах или пожарах.

США в свою очередь заявили об уничтожении шести небольших иранских военных катеров, а в ОАЭ в результате израильский атаки горел нефтяной порт, где расположена крупная американская база.

Это была первая очевидная попытка применения военной силы после объявления в апреле режима прекращения огня, чтобы открыть Ормузский пролив. Но как говорят в КСИР, открытие возможно только с их разрешения.

После всех этих событий глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что события понедельника показали отсутствие военного решения кризиса. Он добавил, что мирные переговоры при посредничестве Пакистана продолжаются, а также предосторег США и ОАЭ от втягивания в "болото недоброжелателей".

"Проект Свобода - это проект Тупик", написал он в соцсетях.