Трамп ухилився від питання про перемогу України: хочу, щоб війна зупинилась

Екс-президент США і кандидат на пост глави держави Дональд Трамп під час дебатів з Камалою Гарріс не дав чіткої відповіді щодо перемоги України у протистоянні військової агресії з боку РФ. Він заявив про бажання, щоб війна завершилася.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на трансляцію дебатів у США на каналі ABC News.

"Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами. Мільярди грошей витрачаються на цю війну Америкою. Вони не просять гроші в Європи у такому обсязі"- сказав Трамп.

За його словами, чинний президент США Джо Байден "просто не має сміливості вимагати гроші у Європи, як я вимагав у Європи для НАТО".

"Платіть - або залишитесь без допомоги", - додав Трамп.

Також він знову сказав про те, що "добре знає" президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

"Я добре знаю Зеленського, я добре знаю Путіна. Мене поважають. А Байдена не поважають. І за що його поважати, він за два роки не дзвонив Путіну. Якщо за мене проголосують, я поговорю з одним президентом, поговорю з другим і війна закінчиться.... Байден взагалі не знає, як спілкуватися з Путіним. Мільйони людей гинуть, ми на порозі Третьої світової війни", - сказав Трамп.

Він заявив, що "у нашому інтересі, щоб ця війна закінчилась, щоб були переговори", та наголосив, що "ми повинні зупинити вбивства мільйонів людей".

Крім того, Трамп звинуватив Гарріс у тому, що начебто після її розмови із Зеленським у лютому 2022 року Путін прийняв рішення про широкомасштабне вторгення в Україну, тому назвав Гарріс "поганим переговорником".

ДебатиТрампа та Гарріс

Нагадаємо, цієї ночі за Київським часом у США проводяться дебатами між кандидатами у президенти Трампом та Гарріс.

Про те, як мають пройти дебати та що готують Трамп і Гарріс - читайте у нашому матеріалі за цим посиланням.

До слова, раніше політолог Олег Саакян у розмові з РБК-Україна оцінив, чи є у Гарріс шанси перемогти на дебатах з Трампом.

Заяви Трампа щодо України, РФ, миру та війни

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що планує зв'язатись з президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Путіним у разі своєї перемоги на виборах, щоб "добитись переговорів про мир".

Перед тим Трамп без жодних уточнень розповідав, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком. Він заявив, що за Джорджа Буша Росія вторглася до Грузії, при владі Барака Обами РФ окупувала Крим, а за нинішньої адміністрації США Росія хоче забрати всю Україну. Трамп додав, що коли він був у Білому домі, Росія нічого не захопила.

Додамо, що Трамп вже не вперше звинувачує адміністрацію Байдена у тому, що вона начебто несе відповідальність за початок повномасштабної агресії РФ проти України.