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"Добре знаю обидвох". Трамп вкотре пообіцяв домогтись переговорів Путіна та Зеленського

Вівторок 06 серпня 2024 10:34
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"Добре знаю обидвох". Трамп вкотре пообіцяв домогтись переговорів Путіна та Зеленського Фото: Дональд Трамп, кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп планує зв'язатись з президентом України Володимиром Зеленський та російським диктатором Володимиром Путіним у разі перемоги на виборах, щоб "добитись переговорів про мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа під час розмови зі стрімером Едіном Россом на майданчику Kick.

"Якщо я здобуду перемогу на виборах, то насамперед зв’яжуся з Путіним, зв’яжуся з Зеленським - я дуже добре знаю їх обох - і доб’юся того, що вони почнуть переговори про мир", - заявив він під час стріму.

Вибори у США

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Наразі основні кандидати від головних партій вже визначені.

Від Демократичної партії кандидатом є Камала Гарріс, чинна віцепрезидентка США. Після того як Джо Байден оголосив про своє рішення не балотуватися на другий термін, Гарріс стала основним кандидатом від демократів.

Від Республіканської партії основним кандидатом є Дональд Трамп, колишній президент США.

За словами Зеленського, вибори у Штатах матимуть значний вплив на надії України на мир.

Раніше РБК-Україна розбирало, як Трамп ставиться до України, Зеленського, і чи є у колишнього президента США план миру.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп
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