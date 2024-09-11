Трамп уклонился от вопроса о победе Украины: хочу, чтобы война остановилась

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис не дал четкого ответа о победе Украины в противостоянии военной агрессии со стороны РФ. Он заявил о желании, чтобы война завершилась.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию дебатов в США на канале ABC News.

"Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизнь, потому что люди гибнут миллионами. Миллиарды денег тратятся на эту войну Америкой. Они не просят деньги у Европы в таком объеме" - сказал Трамп.

По его словам, у действующего президента США Джо Байдена "просто нет смелости требовать деньги у Европы, как я требовал у Европы для НАТО".

"Платите - или останетесь без помощи", - добавил Трамп.

Также он снова сказал о том, что "хорошо знает" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

"Я хорошо знаю Зеленского, я хорошо знаю Путина. Меня уважают. А Байдена не уважают. И за что его уважать, он за два года не звонил Путину. Если за меня проголосуют, я поговорю с одним президентом, поговорю с другим и война закончится.... Байден вообще не знает, как общаться с Путиным. Миллионы людей гибнут, мы на пороге Третьей мировой войны", - сказал Трамп.

Он заявил, что "в нашем интересе, чтобы эта война закончилась, чтобы были переговоры", и подчеркнул, что "мы должны остановить убийства миллионов людей".

Кроме того, Трамп обвинил Харрис в том, что будто бы после ее разговора с Зеленским в феврале 2022 года Путин принял решение о широкомасштабном вторжении в Украину, поэтому назвал Харрис "плохим переговорщиком".

ДебатыТрампа и Гаррис

Напомним, этой ночью по Киевскому времени в США проводятся дебатами между кандидатами в президенты Трампом и Харрис.

О том, как должны пройти дебаты и готовящие Трамп и Харрис - читайте в нашем материале по этой ссылке.

К слову, ранее политолог Олег Саакян в разговоре с РБК-Украина оценил, есть ли у Харрис шансы победить на прениях с Трампом.

Заявления Трампа об Украине, РФ, мире и войне

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Путиным в случае своей победы на выборах, чтобы "добиться переговоров о мире".

Перед этим он без никаких уточнений рассказывал, что может остановить любую войну телефонным звонком. Он заявил, что при Джордже Буше Россия вторглась в Грузию, у власти Барака Обамы РФ оккупировала Крым, а при нынешней администрации США Россия хочет забрать всю Украину. Трамп добавил, что когда он находился в Белом доме, Россия ничего не захватила.

Добавим, что Трамп уже не в первый раз обвиняет администрацию Байдена в том, что она якобы несет ответственность за начало полномасштабной агрессии РФ против Украины.