Трамп vs Гарріс. Чим важливі дебати та чого чекати від кандидатів у президенти США

Цього тижня пройдуть дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом - кандидатами на пост президента США. Подія обіцяє бути цікавою, незважаючи на те, що більшість виборців визначилися з електоральними уподобаннями.

Детальніше про дебати, чого чекати від Трампа та Гарріс, а також про те, чи може їхній виступ суттєво вплинути на рейтинги, - у матеріалі РБК-Україна .

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Коли пройдуть дебати Трампа та Гарріс

Гарріс та Трамп вийдуть на дебати завтра, 10 вересня, за вісім тижнів до виборів президента США. Кандидати готуються до протистояння, яке є єдиними запланованими президентськими дебатами.

Минулого тижня Гарріс повідомила, що її підготовка "проходить дуже добре" після передвиборчої кампанії у Нью-Гемпширі. В інтерв'ю радіо The Pulse of NH її опонент заявив: "Я готувався до цих дебатів усе своє життя".

Детальніше про підготовку читайте у матеріалі РБК-Україна "Поєдинок року. Що потрібно знати про дебати Трампа та Гарріс".

Дебати пройдуть на телеканалі ABC News у Національному конституційному центрі у Філадельфії. Вони триватимуть 90 хвилин із двома рекламними паузами. Початок о 21:00 за місцевим часом (4:00 за київським).

Модераторами виступлять ведучі Девід Мьюїр та Лінсі Девіс. Трансляція у прямому ефірі пройде на каналах ABC News Live, Disney+ та Hulu, а також на сайті ABC.com.

За якими правилами пройдуть дебати

Після тижневих суперечок Камала Гарріс погодилася дотримуватися правила червневих дебатів. Коли мікрофон кожного кандидата буде вимкнено, поки говорить суперник.

Команда віце-президентки наполягала на постійно увімкнених мікрофонах, що зазвичай характерно для президентських дебатів (літній "поєдинок" Трампа з Джо Байденом став винятком). Гарячі мікрофони дозволили б опонентам кидати виклик один одному, а Гарріс могла б спровокувати Трампа на "непомірні спалахи" на національному ТБ.

Кандидати отримають ручки, блокноти та пляшки з водою. Інший реквізит та заздалегідь підготовлені нотатки заборонені.

Вступного слова не буде. Жеребкування визначення порядку заключних заяв виграв Трамп. Колишній президент вирішив виступити з останнім словом після Гарріс. Віце-президентка виступатиме з трибуни праворуч на глядацьких екранах.

Гарріс та Трамп отримають по дві хвилини на відповіді, дві хвилини на спростування та хвилину на наступні коментарі, відповіді на спростування чи роз'яснення. На останні заяви буде по дві хвилини. Кандидати не зможуть ставити питання один одному і взаємодіяти з представниками штабів під час рекламних пауз.

Чим важливі дебати Трампа та Гарріс

Завтрашнє протистояння стане серйозним випробуванням для обох. Багато хто з нетерпінням чекає, як відома репутацією прокурора Гарріс закликає республіканського опонента до відповіді за безпрецедентне кримінальне минуле і виступить на контрасті щодо критичних викликів, які стоять перед США.

Важливість дебатів наочно демонструє те, що послідувало за червневим ефіром. Невпевнений виступ президента Джо Байдена зрештою привів до виходу з президентських перегонів та заміни кандидата від Демократичної партії на Камалу Гарріс. "Дебати будуть важливими, оскільки у кандидатів абсолютно різні обіцянки та бачення майбутнього Америки", - зазначила Крістіна Харві, виконавчий директор Stand Up America (ліберальна група із захисту виборчих прав).

Глава "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов підкреслює, що завтра пройдуть перші дебати безпосередньо віч-на-віч. І це серйозний публічний виклик для Гарріс після того, як вона стала кандидатом.

"Раніше вона давала лише інтерв'ю. І навіть виступ на конвенції демократів був для лояльної аудиторії, а не перед опонентами за суворими правилами. Тому в принципі дебати мають бути цікавими. Це той випадок, коли можна буде почути щось нове. Тому що та ж Гарріс небагато дає підстав для оцінки її внутрішньої, зовнішньої політики і так далі", - розповів він РБК-Україна.

Що стосується Трампа, то для нього дебати важливі з погляду того, що після висування Гарріс його рейтинги просіли. І завтра у нього буде можливість показати виборцям США, що вона робить неправильно.

Чого чекати від опонентів

На думку Фарапонова, на завтрашніх дебатах Дональд Трамп спробує балансувати між тим, щоб нахвалювати себе та атакувати опонента. Камала Гарріс у свою чергу більше говоритиме про власні ідеї, бачення і менше загострюватиме увагу на Трампі.

"Бо й до цього було достатньо уваги на Демократичній конвенції. Скажімо так, її прихильникам навряд чи цікаво щось слухати про Трампа. Вони, швидше за все, підтримають її не тому, що проти Трампа. Хоча й така частина виборців, звісно, є", - зазначив співрозмовник.

При цьому не виключено, що Трамп спробує персонально атакувати Гарріс, як це робив навіть на республіканських праймеріз, часом вигадуючи відверту нісенітницю про суперників.

"Яку риторику я чекаю від нього? Можливо, по зовнішній політиці буде наратив про те, що нібито лише він може зупинити Третю світову війну. Що він комунікуватиме з Володимиром Путіним та Сі Цзіньпінем. Але все ж таки схиляюся до того, що дебати в основному будуть про внутрішню політику та персоналії", - додав експерт.

Чи вплинуть дебати на рейтинги

За два місяці до виборів рейтинги Трампа та Гарріс фактично зрівнялися. Згідно з опитуваннями NYT і Siena College, середній рейтинг Дональда Трампа вищий на один процентний пункт - 48% проти 47%. Однак різниця вкладається в 3%-у похибку.

Електоральне ядро Трампа значною мірою стійке. Лише 9% респондентів заявили, що їм треба більше інформації про кандидата від республіканців. У той час як щодо Гарріс цей показник становив 28%.

За даними опитування USA Today/Suffolk Poll, 90% виборців впевнені у виборі. Близько 8% зазначили, що ще можуть змінити думку, близько 1% - досі не визначились.

Згідно з опитуванням CNN/SSRS, Гарріс трохи випереджає Трампа в ключових штатах. Зокрема, у Вісконсіні, Джорджії, Мічигані та Неваді. Однак перевага незначна і плюс-мінус у межах статистичної похибки. У Пенсільванії обидва кандидати мають по 47%, а в Арізоні на 5% лідирує Трамп.

Як правило, дебати не змінюють перебіг подій серед тих, хто стежитиме за трансляцією. Але навіть невелика кількість виборців, які скептично ставляться до обох кандидатів, можуть визначити причини зробити інший вибір на основі завтрашнього ефіру. "На близьких виборах все має значення. Більше того, кандидати намагатимуться викликати ентузіазм до голосування, чого раніше не вистачало кампанії демократів. Але відколи Гарріс стала кандидатом, цей ентузіазм неухильно зростає", - каже Марк Трасслер, директор з науки про дані у програмі з вивчення виборів Університету Пенсільванії.

Владислав Фарапонов не бачить великих шансів на те, що дебати суттєво вплинуть на рейтинги.

"Хоча якщо Гарріс почне озвучувати щось непопулярне і незрозуміле для широкого кола виборців, це може відволікти буквально кілька відсотків. І в принципі цього може бути достатньо, щоб Трамп міг розраховувати на кращий результат у хитких штатах, де боротьба ведеться за десяті долі відсотка. Думаю, такою і буде його стратегія на вересень", - наголосив він у розмові з виданням.

При підготовці тексту використовувалися публікації Politico, The New York Times, USA Today, Bloomberg, CNN та коментар глави "Інституту Американістики", аналітика "Інтерньюз-Україна" Владислава Фарапонова.