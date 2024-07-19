Трамп звинуватив Байдена у створенні кризи з війною РФ проти України і вкотре пообіцяв її припинити

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію свого конкурента Джо Байдена у тому, що вона нібито несе відповідальність за початок повномасштабної російської агресії проти України.

Про це Трамп сказав на з’їзді Республіканської партії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію події, яку вів Голос Америки, та Sky News.

"Я так само стараюся вирішити міжнародну кризу, яку розпочала адміністрація, яка зараз керує, особливо ту страшну війну між Росією і Україною, і ту війну, яку переживає Ізраїль…" - сказав Трамп в перекладі трансляції Голосу Америки. Sky News наводить майже ідентичну цитату: "Я покладу край кожній міжнародній кризі, яку створила нинішня адміністрація, включаючи жахливу війну з Росією та Україною та війну, спричинену нападом на Ізраїль".