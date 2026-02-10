UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп погрожує заблокувати відкриття нового мосту між Мічиганом та Канадою

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Глава Білого дому Дональд Трамп пригрозив заблокувати новий міст, що з'єднує Штати та Канаду, посилаючись на ймовірну ворожість країни до США та її відносини з Китаєм.

Міжнародний міст Горді-Хау, відкриття якого очікується на початку 2026 року, має стати єдиним мостом, який дозволяє пішохідний та велосипедний рух між Детройтом, американським штатом Мічиган, та Віндзором, канадський штат Онтаріо.

Однак Трамп поставив долю проєкту під загрозу, розлютившись на адміністрацію прем'єр-міністра Канади Марка Карні через загострення напруженості між двома країнами.

"Я не дозволю відкрити цей міст, доки Сполученим Штатам повністю не відшкодують усе, що ми їм надали, і доки Канада не ставитиметься до США з належною справедливістю та повагою", - написав Трамп у понеділок увечері у своєму Truth Social.

ВІн також додав, що переговори щодо проєкту розпочнуться "негайно", наполягаючи на тому, що США "мають володіти, можливо, принаймні половиною цього активу".

Будівництво мосту через річку Детройт, названого на честь покійного легендарного канадського хокеїста Горді Хоу, розпочалося у 2018 році та фінансувалося структурою, підконтрольною уряду Канади, який відповідає за експлуатацію, обслуговування та відновлення мосту протягом наступних 36 років.

У своїй публікації Трамп також вказав на рішення Оттави вилучити американські спиртні напої, такі як бурбон, зі своїх державних магазинів алкогольних напоїв у відповідь на його неодноразові погрози зробити Канаду 51-м штатом США.

Претензії Трампа до Канади через Китай

Американський лідер у своєму гнівному дописі також посилався на нещодавню угоду Марка Карні з президентом КНР Сі Цзіньпіном про відкриття Канади для імпорту китайських електромобілів. Трамп написав, що ця угода "з'їсть Канаду живцем".

Адміністрація президента США стверджувала, що угода Канади з Китаєм підриває її переговірну позицію з Вашингтоном, через що Трамп погрожував запровадити 100-відсотковий тариф на весь канадський імпорт, якщо Карні виконає її.

Однак канадський лідер заперечив спекуляції про те, що його країна веде переговори про вільну торгівлю з Пекіном, визнавши, що такий крок поставить під загрозу торгівельні відносини зі США.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаДональд ТрампМіст