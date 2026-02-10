Трамп погрожує заблокувати відкриття нового мосту між Мічиганом та Канадою

Міжнародний міст Горді-Хау, відкриття якого очікується на початку 2026 року, має стати єдиним мостом, який дозволяє пішохідний та велосипедний рух між Детройтом, американським штатом Мічиган, та Віндзором, канадський штат Онтаріо.

Однак Трамп поставив долю проєкту під загрозу, розлютившись на адміністрацію прем'єр-міністра Канади Марка Карні через загострення напруженості між двома країнами.

"Я не дозволю відкрити цей міст, доки Сполученим Штатам повністю не відшкодують усе, що ми їм надали, і доки Канада не ставитиметься до США з належною справедливістю та повагою", - написав Трамп у понеділок увечері у своєму Truth Social.

ВІн також додав, що переговори щодо проєкту розпочнуться "негайно", наполягаючи на тому, що США "мають володіти, можливо, принаймні половиною цього активу".

Будівництво мосту через річку Детройт, названого на честь покійного легендарного канадського хокеїста Горді Хоу, розпочалося у 2018 році та фінансувалося структурою, підконтрольною уряду Канади, який відповідає за експлуатацію, обслуговування та відновлення мосту протягом наступних 36 років.

У своїй публікації Трамп також вказав на рішення Оттави вилучити американські спиртні напої, такі як бурбон, зі своїх державних магазинів алкогольних напоїв у відповідь на його неодноразові погрози зробити Канаду 51-м штатом США.

Претензії Трампа до Канади через Китай

Американський лідер у своєму гнівному дописі також посилався на нещодавню угоду Марка Карні з президентом КНР Сі Цзіньпіном про відкриття Канади для імпорту китайських електромобілів. Трамп написав, що ця угода "з'їсть Канаду живцем".