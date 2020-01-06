В Госдепе США отреагировали на решение Ирака о выводе иностранных войск с его территории

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США ожидают разъяснений по поводу юридического характера и влияния принятой резолюции

США разочарованы решением парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с международной коалицией по борьбе с ИГИЛ. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, США ожидают разъяснений по поводу юридического характера и влияния принятой иракским парламентом резолюции.

"Мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГИЛ", - заявила Ортагус.

Напомним, что парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны.

Ранее НАТО объявило о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Как известно, 3 января США провели удар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Также сообщалось, что НАТО приостановило свои учебные миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.