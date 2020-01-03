ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина призывает избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

Новости » Политика     03.01.2020 - 21:03
Украина призывает избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В МИД обеспокоены ситуацией в Ираке

В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Непоколебимая решимость" и посольство США в Ираке, а также сегодняшних действий в ответ Соединенных Штатов в Багдаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

В заявлении говорится, что Украина выступает за прекращение распространения дальнейшей эскалации.

"Украина исходит из необходимости предотвращения дальнейшей эскалации и любым актам мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря в столице Ирака несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Багдаде во время митинга против американских авиаударов по военным объектах шиитских боевиков на иракской территории.

Кроме того, ночью 3 января три ракетные удары были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

РБК-Украина писало, что Государственный департамент Соединенных Штатов рекомендовал американским гражданам немедленно покинуть Ирак "за напряженную ситуацию в регионе".

США заявили о своей причастности к ракетным ударам в Багдаде Глава Пентагона считает, что против США в Ираке готовятся новые атаки
Новости Украины МИД УкраиныИрак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь