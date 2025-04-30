Трамп: угода про копалини забезпечить Україні захист від "поганих гравців"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів "укладати складну угоду" про надра з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Трамп також додав: "Ми ще не бачили плодів цієї угоди... Я підозрюю, що побачимо".

"Ми уклали угоду, де наші гроші в безпеці, де ми можемо почати бурити і робити те, що ми маємо робити", - сказав він і зазначив, що присутність США на місцях видобутку "утримає багато поганих гравців подалі від країни".

Угода про надра

Нагадаємо, що ще у лютому Україна та США розпочали обговорення угоди щодо рідкісноземельних металів. З того часу обидві сторони працювали над умовами, які відповідатимуть інтересам Києва та Вашингтона.

У березні США передали Україні новий проект угоди. Сторони вже провели кілька технічних онлайн-зустрічей, на яких обговорювали деталі співпраці.

На початку квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ визначив свою позицію щодо угоди та готує делегацію для переговорів у Вашингтоні.

За інформацією джерел РБК-України, Україна та США можуть підписати угоду про рідкісноземельні метали вже сьогодні, 30 квітня. Перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні. А ось прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угода про надра між Україною та США буде підписана найближчої доби.

Втім видання Financial Times сьогодні розповіло, що підписання рамкової угоди про використання ресурсів між Україною та США може бути під загрозою зриву.

Водночас, у США заявили, що готові підписати угоду з Україною про корисні копалини хоч сьогодні. Однак все залежить від української сторони.

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