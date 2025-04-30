Трамп: соглашение об ископаемых обеспечит Украине защиту от "плохих игроков"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел "заключать сложное соглашение" о недрах с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Трамп также добавил: "Мы еще не видели плодов этого соглашения... Я подозреваю, что увидим".

"Мы заключили соглашение, где наши деньги в безопасности, где мы можем начать бурить и делать то, что мы должны делать", - сказал он и отметил, что присутствие США на местах добычи "удержит много плохих игроков подальше от страны".

Соглашение о недрах

Напомним, что еще в феврале Украина и США начали обсуждение соглашения по редкоземельным металлам. С тех пор обе стороны работали над условиями, которые будут отвечать интересам Киева и Вашингтона.

В марте США передали Украине новый проект соглашения. Стороны уже провели несколько технических онлайн-встреч, на которых обсуждали детали сотрудничества.

В начале апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев определил свою позицию по соглашению и готовит делегацию для переговоров в Вашингтоне.

По информации источников РБК-Украина, Украина и США могут подписать соглашение о редкоземельных металлах уже сегодня, 30 апреля. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне. А вот премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что соглашение о недрах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки.

Впрочем, издание Financial Times сегодня рассказало, что подписание рамочного соглашения об использовании ресурсов между Украиной и США может быть под угрозой срыва.

В то же время, в США заявили, что готовы подписать соглашение с Украиной о полезных ископаемых хоть сегодня. Однако все зависит от украинской стороны.

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