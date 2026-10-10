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Трамп цинічно закликав українців обрати нового президента замість Зеленського

20:07 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп публічно звернувся до народу України із закликом обрати нового лідера країни замість Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DWS News.

"Настав час, щоб в України з'явився новий президент", - заявив глава Білого дому.

На цьому тлі він також звинуватив Володимира Зеленського у нібито небажанні закінчувати війну з Росією.

Трамп почав вигадувати, що в його українського колеги було кілька можливостей це зробити, однак, мовляв, жодною з них він не скористався.

"Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди... Чомусь Зеленський ніколи не укладає угод", - заявив президент США журналістам.

Чому спалахнув новий конфлікт між Трампом і Зеленським

Напередодні президент США заявив, що РФ поставить на американський та світовий ринки мільйони тонн дизельного пального.

За словами Трампа, він наказав Мінфіну США видати тимчасову ліцензію, яка дозволить країні-агресорці розпочати поставки.

На це рішення миттєво та жорстко відреагував президент України Володимир Зеленський - він не приховував свого обурення.

Згодом стало відомо, що президент США публічно подякував Путіну за дизельну угоду, а на критику Зеленського відповів одним словом.

Що важливо розуміти, раніше Трамп вигадував, що причиною зростання цін на дизельне паливо стали удари України по російських НПЗ, а не війна на Близькому Сході.

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Володимир ЗеленськийДональд ТрампВійна Росії проти України