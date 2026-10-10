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Трамп цинично призвал украинцев избрать нового президента вместо Зеленского

20:07 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп публично обратился к народу Украины с призывом избрать нового лидера страны вместо Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DWS News.

"Настало время, чтобы у Украины появился новый президент", - заявил глава Белого дома.

На этом фоне он также обвинил Владимира Зеленского в якобы нежелании заканчивать войну с Россией.

Трамп начал придумывать, что у его украинского коллеги было несколько возможностей это сделать, однако ни одной из них он не воспользовался.

"Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения... Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашений", - заявил президент США журналистам.

Почему вспыхнул новый конфликт между Трампом и Зеленским

Накануне президент США заявил, что РФ поставит на американский и мировой рынки миллионы тонн дизельного топлива.

По словам Трампа, он приказал Минфину США выдать временную лицензию, которая позволит стране-агрессорке начать поставки.

На это решение мгновенно и жестко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский - он не скрывал своего возмущения.

Впоследствии стало известно, что президент США публично поблагодарил Путина за дизельное соглашение, а на критику Зеленского ответил одним словом.

Что важно понимать, ранее Трамп придумывал, что причиной роста цен на дизельное топливо стали удары Украины по российским НПЗ, а не война на Ближнем Востоке.

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