Трамп подякував Путіну за дизельну угоду, а на критику Зеленського відповів "Окей"

Вашингтон не збирається переглядати дизельну угоду з Москвою попри критику з Києва. У Білому домі вважають її вигідною, бо вона принесе на ринок США великі обсяги пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента США Дональда Трампа журналістам.

Трамп назвав домовленість з Москвою важливою для американської економіки і не приховував задоволення.

"Нафтова угода з Росією - це велика справа. Це величезні обсяги нафти, які надходять до нашої країни. Чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну", - сказав він.

Коли журналісти повідомили, що Зеленський назвав угоду проявом слабкості, Трамп спершу перепитав, хто саме це сказав. Почувши ім'я українського президента, він обмежився коротким "Окей".

Згодом його знову запитали про критику з Києва, зокрема про те, що угода лише затягне війну. Цього разу Трамп відповів розгорнутіше.

"Ми сильний партнер. Нам потрібна нафта для світу. Тож ми дуже раді отримати дизель", - заявив він.