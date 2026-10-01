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Трамп подякував Путіну за дизельну угоду, а на критику Зеленського відповів "Окей"

00:32 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
Трамп подякував Путіну за дизельну угоду, а на критику Зеленського відповів "Окей" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Вашингтон не збирається переглядати дизельну угоду з Москвою попри критику з Києва. У Білому домі вважають її вигідною, бо вона принесе на ринок США великі обсяги пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента США Дональда Трампа журналістам.

Трамп назвав домовленість з Москвою важливою для американської економіки і не приховував задоволення.

"Нафтова угода з Росією - це велика справа. Це величезні обсяги нафти, які надходять до нашої країни. Чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну", - сказав він.

Коли журналісти повідомили, що Зеленський назвав угоду проявом слабкості, Трамп спершу перепитав, хто саме це сказав. Почувши ім'я українського президента, він обмежився коротким "Окей".

Згодом його знову запитали про критику з Києва, зокрема про те, що угода лише затягне війну. Цього разу Трамп відповів розгорнутіше.

"Ми сильний партнер. Нам потрібна нафта для світу. Тож ми дуже раді отримати дизель", - заявив він.

Домовленість про російський дизель Трамп оголосив після телефонної розмови з Путіним. Москва має відправити на світові ринки до 1,8 млн тонн пального, а американський Мінфін дозволив це через тимчасовий виняток із санкцій.

Київ угоду не сприйняв. Зеленський назвав її слабким рішенням сильних партнерів і заявив, що українську делегацію, яка якраз веде переговори у Флориді, використовують як ширму. А поінформоване джерело РБК-Україна в українській владі запевнило, що без енергетичного перемир'я удари по російських НПЗ триватимуть, хоча Трамп неодноразово закликав їх припинити.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки НПЗ Дональд Трамп
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