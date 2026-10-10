Трамп цинічно закликав українців обрати нового президента замість Зеленського
Президент США Дональд Трамп публічно звернувся до народу України із закликом обрати нового лідера країни замість Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DWS News.
"Настав час, щоб в України з'явився новий президент", - заявив глава Білого дому.
На цьому тлі він також звинуватив Володимира Зеленського у нібито небажанні закінчувати війну з Росією.
Трамп почав вигадувати, що в його українського колеги було кілька можливостей це зробити, однак, мовляв, жодною з них він не скористався.
"Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди... Чомусь Зеленський ніколи не укладає угод", - заявив президент США журналістам.
Чому спалахнув новий конфлікт між Трампом і Зеленським
Напередодні президент США заявив, що РФ поставить на американський та світовий ринки мільйони тонн дизельного пального.
За словами Трампа, він наказав Мінфіну США видати тимчасову ліцензію, яка дозволить країні-агресорці розпочати поставки.
На це рішення миттєво та жорстко відреагував президент України Володимир Зеленський - він не приховував свого обурення.
Згодом стало відомо, що президент США публічно подякував Путіну за дизельну угоду, а на критику Зеленського відповів одним словом.
Що важливо розуміти, раніше Трамп вигадував, що причиною зростання цін на дизельне паливо стали удари України по російських НПЗ, а не війна на Близькому Сході.