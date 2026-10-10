Трамп цинічно закликав українців обрати нового президента замість Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DWS News .

"Настав час, щоб в України з'явився новий президент", - заявив глава Білого дому.

На цьому тлі він також звинуватив Володимира Зеленського у нібито небажанні закінчувати війну з Росією.

Трамп почав вигадувати, що в його українського колеги було кілька можливостей це зробити, однак, мовляв, жодною з них він не скористався.

"Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди... Чомусь Зеленський ніколи не укладає угод", - заявив президент США журналістам.