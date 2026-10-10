Трамп цинично призвал украинцев избрать нового президента вместо Зеленского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DWS News .

"Настало время, чтобы у Украины появился новый президент", - заявил глава Белого дома.

На этом фоне он также обвинил Владимира Зеленского в якобы нежелании заканчивать войну с Россией.

Трамп начал придумывать, что у его украинского коллеги было несколько возможностей это сделать, однако ни одной из них он не воспользовался.

"Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения... Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашений", - заявил президент США журналистам.