Трамп цинично призвал украинцев избрать нового президента вместо Зеленского
Президент США Дональд Трамп публично обратился к народу Украины с призывом избрать нового лидера страны вместо Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DWS News.
"Настало время, чтобы у Украины появился новый президент", - заявил глава Белого дома.
На этом фоне он также обвинил Владимира Зеленского в якобы нежелании заканчивать войну с Россией.
Трамп начал придумывать, что у его украинского коллеги было несколько возможностей это сделать, однако ни одной из них он не воспользовался.
"Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения... Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашений", - заявил президент США журналистам.
Почему вспыхнул новый конфликт между Трампом и Зеленским
Накануне президент США заявил, что РФ поставит на американский и мировой рынки миллионы тонн дизельного топлива.
По словам Трампа, он приказал Минфину США выдать временную лицензию, которая позволит стране-агрессорке начать поставки.
На это решение мгновенно и жестко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский - он не скрывал своего возмущения.
Впоследствии стало известно, что президент США публично поблагодарил Путина за дизельное соглашение, а на критику Зеленского ответил одним словом.
Что важно понимать, ранее Трамп придумывал, что причиной роста цен на дизельное топливо стали удары Украины по российским НПЗ, а не война на Ближнем Востоке.