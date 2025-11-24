Трамп не цікавився деталями мирного плану США для України, - WP

Президент США Дональд Трамп не був "надто залучений" у деталі мирного плану про завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

WP посилається на слова американського посадовця на умовах анонімності, який розповів, що Трамп отримував лише загальні інструкції щодо переговорів.

"Ви кажете йому: "Я спробую домогтися угоди". Він відповідає: "Чудово, спробуйте зробити, що зможете". І це весь обсяг інформації, який він має", - розповів посадовець.

Він також додав, що у Вашингтоні панував "абсолютний хаос", оскільки навіть підрозділи Білого дому "не знали, що відбувається".

Те саме розповів і європейський чиновник, який сказав, що 21 листопада столиця США була "майже здивована усім цим".

"Зазвичай, коли є більше [інформації], відчуття інші. […] Ми відчували, що Вашингтон був здивований діями Віткоффа (спецпредставник США Стів Віткофф - ред)", - додав він.