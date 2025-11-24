ua en ru
Трамп не цікавився деталями мирного плану США для України, - WP

Понеділок 24 листопада 2025 13:26
UA EN RU
Трамп не цікавився деталями мирного плану США для України, - WP Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп не був "надто залучений" у деталі мирного плану про завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

WP посилається на слова американського посадовця на умовах анонімності, який розповів, що Трамп отримував лише загальні інструкції щодо переговорів.

"Ви кажете йому: "Я спробую домогтися угоди". Він відповідає: "Чудово, спробуйте зробити, що зможете". І це весь обсяг інформації, який він має", - розповів посадовець.

Він також додав, що у Вашингтоні панував "абсолютний хаос", оскільки навіть підрозділи Білого дому "не знали, що відбувається".

Те саме розповів і європейський чиновник, який сказав, що 21 листопада столиця США була "майже здивована усім цим".

"Зазвичай, коли є більше [інформації], відчуття інші. […] Ми відчували, що Вашингтон був здивований діями Віткоффа (спецпредставник США Стів Віткофф - ред)", - додав він.

Мирний план США для України

Нагадаємо, раніше Bloomberg писав, що мирний план для завершення війни Росії проти України, який США представили Україні, розробили у жовтні спецпредставник США Стів Віткофф та зять президента США Трампа Джаред Кушнер разом з російським посланцем Кирилом Дмітрієвим у Маямі.

За даними видання, держсекретар США Марко Рубіо не знав про розробку мирного плану. Президент США Дональд Трамп не брав участі у процесі, але схвалив мирний план Віткоффа та Дмітрієва після ознайомлення з планом.

Також повідомлялось, що американські чиновники таємно консультуються з російськими для розробки нового "мирного плану" щодо України.

Що насправді відбувається з мирним планом для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

