Трамп не интересовался деталями мирного плана США для Украины, - WP
Президент США Дональд Трамп не был "слишком вовлечен" в детали мирного плана о завершении войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.
WP ссылается на слова американского чиновника на условиях анонимности, который рассказал, что Трамп получал лишь общие инструкции по переговорам.
"Вы говорите ему: "Я попробую добиться соглашения". Он отвечает: "Отлично, попробуйте сделать, что сможете". И это весь объем информации, который он имеет", - рассказал чиновник.
Он также добавил, что в Вашингтоне царил "абсолютный хаос", поскольку даже подразделения Белого дома "не знали, что происходит".
То же самое рассказал и европейский чиновник, который сказал, что 21 ноября столица США была "почти удивлена всем этим".
"Обычно, когда есть больше [информации], ощущения другие. [...] Мы чувствовали, что Вашингтон был удивлен действиями Уиткоффа (спецпредставитель США Стив Уиткофф - ред)", - добавил он.
Мирный план США для Украины
Напомним, ранее Bloomberg писал, что мирный план для завершения войны России против Украины, который США представили Украине, разработали в октябре спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента США Трампа Джаред Кушнер вместе с российским посланником Кириллом Дмитриевым в Майами.
По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио не знал о разработке мирного плана. Президент США Дональд Трамп не участвовал в процессе, но одобрил мирный план Виткоффа и Дмитриева после ознакомления с планом.
Также сообщалось, что американские чиновники тайно консультируются с российскими для разработки нового "мирного плана" по Украине.
