Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів

Тристороння зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться лише в разі, якщо переговори між Зеленським і Трампом сьогодні пройдуть успішно.
Про це заявив американський президент під час зустрічі з Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на зустріч у Білому домі.
"Якщо сьогодні все складеться добре, у нас буде тристороння зустріч. Якщо сьогодні все складеться добре, у нас буде тристороння зустріч. І я вважаю, що коли ми це зробимо, з’явиться реальний шанс завершити війну", - заявив він.
Європейські дипломати підбирають майданчик для потенційної тристоронньої зустрічі за участю президентів України Володимира Зеленського, США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Трамп і Путін провели переговори 15 серпня на Алясці.
Серед можливих вимог Путіна - визнання окупованих українських територій "російськими" в обмін на відведення військ з інших напрямків; водночас територіальні питання планують обговорювати лише за участі Володимира Зеленського на наступних перемовинах.
За даними РБК-Україна, Зеленський готовий долучитися до тристороннього формату в будь-якій конфігурації, якщо зустріч відбудеться.