Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров

Трехсторонняя встреча и переговоры на Аляске

Европейские дипломаты подбирают площадку для потенциальной трехсторонней встречи с участием президентов Украины Владимира Зеленского, США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Трамп и Путин провели переговоры 15 августа на Аляске.

Среди возможных требований Путина - признание оккупированных украинских территорий "российскими" в обмен на отвод войск с других направлений; в то же время территориальные вопросы планируют обсуждать только при участии Владимира Зеленского на следующих переговорах.

По данным РБК-Украина, Зеленский готов присоединиться к трехстороннему формату в любой конфигурации, если встреча состоится.