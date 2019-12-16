Трамп требует извинений от экс-главы ФБР

Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми признал свою ответственность за небрежность и недочеты, допущенные рядом сотрудников бюро при ведении слежки за избирательным штабом кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа в 2016 году. Об этом Коми заявил эфире телеканала Fox News.

Коми согласился с выводами генерального инспектора Министерства юстиции Майкла Горовица о том, что ФБР допустило грубейшие ошибки, организовав слежку за бывшим сотрудником избирательного штаба Трампа Картером Пэйджем.

"Он прав, а я не был прав. Я слишком полагался на процедуры, которые ФБР и Минюст формировали более 20 лет. Я считал эти процедуры достаточно надежными. Семнадцать пунктов, которые следовало указать, или по крайней мере обсудить, или охарактеризовать иначе", - сказал он.

Американский лидер Дональд Трамп потребовал от Коми извинений в связи с делом о слежке за его штабом.

"Теперь Коми признает, что был не прав. Но он делает это только потому, что его поймали с поличным. Где извинения передо мной и остальными, Джим?" – написал Трамп в Twitter.

Напомним, что проверка по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела. Данный шаг позволит прокурору Джону Дарему, руководящему процессом, вызывать свидетелей в суд для дачи показаний и запрашивать документы. Кроме того, он сможет собрать большое жюри и выдвигать обвинения.

Также РБК-Украина сообщало, что генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Уильям Барр, назначенный на должность в администрации президента Дональда Трампа в феврале 2019 года, не дал обнародовать четыре категории данных на 448 страницах отчета специального прокурора Роберта Мюллера по "российскому" делу.