Трамп вимагає вибачень від екс-глави ФБР

Колишній директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі визнав свою відповідальність за недбалість і недоліки, допущені низкою співробітників бюро при веденні стеження за виборчим штабом кандидата в президенти США республіканця Дональда Трампа в 2016 році. Про це Комі заявив в ефірі телеканалу Fox News.

Комі погодився з висновками генерального інспектора Міністерства юстиції Майкла Горовиця про те, що ФБР допустив грубі помилки, організувавши стеження за колишнім співробітником виборчого штабу Трампа Картером Пейджем.

"Він має рацію, а я не був правий. Я занадто покладався на процедури, які ФБР і Мін'юст формували більше 20 років. Я вважав ці процедури досить надійними. Сімнадцять пунктів, які слід було вказати, чи принаймні обговорити, або охарактеризувати інакше", - сказав він.

Американський лідер Дональд Трамп зажадав від Комі вибачень у зв'язку зі справою про стеження за його штабом.

"Тепер Комі визнає, що був не прав. Але він робить це тільки тому, що його зловили на гарячому. Де вибачення переді мною та іншими, Джим?" – написав Трамп Twitter.

Нагадаємо, що перевірка з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в США набула статусу кримінальної справи. Даний крок дозволить прокурору Джону Дарему, керівника процесу, викликати свідків в суд для дачі показань і запитувати документи. Крім того, він зможе зібрати велике журі і висувати звинувачення.

Також РБК-Україна повідомляло, що генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Вільям Бар, призначений на посаду в адміністрації президента Дональда Трампа у лютому 2019 року, не дав оприлюднити чотири категорії даних на 448 сторінках звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера по "російському" справі.