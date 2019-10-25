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Проверка расследования Мюллера по РФ приобрела статус уголовного дела

Новости » Политика    25.10.2019 - 08:40
Проверка расследования Мюллера по РФ приобрела статус уголовного дела
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

В США ведут расследование с парой отставных агентов ФБР

Проверка по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.

Отмечается, что данный шаг позволит прокурору штата Коннектикут Джону Дарему, руководящему процессом, вызывать свидетелей в суд для дачи показаний и запрашивать документы. Кроме того, он сможет собрать большое жюри и выдвигать обвинения.

Уголовное дело, вероятно, может спровоцировать некую обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп использует Минюст для преследования своих предполагаемых врагов, отмечает газета.

Как сообщается, Дарем ведет расследование с доверенным помощником Норой Даннехи и парой отставных агентов ФБР. Другие прокуроры также помогают, добавили они.

Напомним, летом Мюллер выступил на слушаниях в комитете по вопросам правосудия, где заявил, что президенту США Дональду Трампу можно будет выдвинуть обвинение в препятствовании правосудию после того, как он покинет пост президента США.

Кроме того, директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй убежден, что Россия намерена вмешаться в американские выборы, несмотря на санкции и другие усилия по сдерживанию Москвы.

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