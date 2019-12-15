Глава судебного комитета Сената США намерен завершить процесс импичмента Трампа

Фото: Линдси Грэм (GettyImages)

Линдси Грэм сказал, что дело импичмента "быстро умрет в Сенате"

Республиканец Линдси Грэм, председатель судебного комитета Сената США и близкий союзник президента американского Дональда Трампа, заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы быстро положить конец процессу импичмента. Об этом пишет CNN.

Отметим, судебный комитет Палаты представителей в пятницу одобрил две статьи об импичменте президента, что подготовило почву для окончательного голосования на заседании Палаты представителей. Голосование ожидается на следующей неделе. Далее документы передадут в Сенат, где главенствуют республиканцы.

"Эта вещь поступит в Сенат, и она умрет быстро, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы она умерла быстро", - заявил Линдси Грэм в субботу, 14 декабря.

На вопрос журналиста CNN, уместно ли Грэму высказать свое мнение до того, как импичмент достигнет Сената, глава комитета ответил:

"Я пытаюсь дать довольно четкий сигнал, что я принял решение. Я не пытаюсь притвориться справедливым присяжным заседателем здесь", - ответил Грэм.

Напомним, Палата представителей планирует завершить процедуру объявления импичмента Трампа до 25 декабря. После этого вопрос об импичменте Трампа будет передан на рассмотрение Сената, в котором большинство имеют представители Республиканской партии.

Демократы в Конгрессе Соединенных Штатов уже потребовали самоотвода лидера республиканцев в верхней палате Митча МакКоннелла, который заявил, что прореспубликанський Сенат напрямую будут сотрудничать с юристами Белого дома, чтобы не допустить импичмента президента Дональда Трампа.