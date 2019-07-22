Генпрокурор США заблокировал часть отчета Мюллера

Фото: Уильям Барр (архивное фото)

Уильям Барр не дал обнародовать четыре категории данных доклада Мюллера

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Уильям Барр, назначенный на должность в администрации президента Дональда Трампа в феврале 2019 года, не дал обнародовать четыре категории данных на 448 страницах отчета специального прокурора Роберта Мюллера по "русскому" делу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Генеральный прокурор Уильям Барр закрыл четыре категории информации в обнародованном публичной версии доклада Мюллера, в том числе материалы большого жюри, чувствительную разведывательную информацию, детали текущих расследований и информацию, которая может нарушать конфиденциальность "третьих лиц", - уточняет газета.

Ожидается, что показания Роберта Мюллера могут "пролить свет" и привлечь внимание всей страны на его расследование, которое президент Сполученних Штатов Дональд Трамп поспешил назвать доказательством своей невиновности.

"Учитывая настояние Мюллера, что он будет говорить только о вопросах, четко ограничены его докладом, демократы, как ожидается, сосредоточатся на деталях этого документа, включая контакты кампании Трампа с Россией, а также доказательства потенциального воспрепятствование правосудию", - отмечает издание.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывший специальный прокурор Соединенных Штатов по расследованию вмешательства России в выборы Роберт Мюллер 17 июля даст показания в Конгрессе.В комитетах сообщили, что Мюллер согласился выступить перед конгрессменами "в соответствии с судебной повесткой".

Кроме того, в конце мая спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал возможное вмешательство России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, сообщил, что закрывает свой офис.

Он пояснил, что в его докладе не было обвинений Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры воспрепятствование правосудию президентом. По его словам, его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить Трампа в сговоре с РФ с целью изменения результатов выборов.