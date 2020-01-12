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Трамп требует от Ирана остановить убийство протестующих

Новости » Политика     12.01.2020 - 18:38
Трамп требует от Ирана остановить убийство протестующих
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

По словам американского президента, в Иране тысячи людей уже убиты или заключены под стражу

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал власти Ирана остановить убийство их народа и протестующих. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава США заявил, что в Иране тысячи людей уже убиты или заключены под стражу.

Трамп требует от Ирана остановить убийство протестующих

"Не убивайте ваших протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены в тюрьму, и мир наблюдает. Что еще более важно, США наблюдают. Включите свой интернет и позвольте репортерам перемещаться бесплатно! Остановите убийство вашего великого иранского народа!" - подчеркнул американский лидер.

Напомним, ранее Трамп заявил о поддержке протестующих, которые вышли на улицы Ирана. Он опубликовал слова поддержки на языке фарси.

Как писало РБК-Украина, группа иранских демонстрантов 11 января требовала отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после того, как Тегеран заявил, что его военные по ошибке сбили самолет "Международных авиалиний Украины".

Добавим также, правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране из-за его участия в акции протеста и "попытки руководить действиями толпы" во время демонстрации возле тегеранского Технологического университета имени Амира Кабира.

Посла вызвали в МИД Ирана в связи с инцидентом.

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