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Трамп вимагає від Ірану зупинити вбивство протестуючих

Новини » Політика     12.01.2020 - 18:38
Трамп вимагає від Ірану зупинити вбивство протестуючих
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами американського президента, в Ірані тисячі людей вже вбиті або взяті під варту

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав владу Ірану зупинити вбивство їхнього народу та протестувальників. Про це він написав у своєму Twitter.

Глава США заявив, що в Ірані тисячі людей вже вбиті або взяті під варту.

Трамп вимагає від Ірану зупинити вбивство протестуючих

"Не вбивайте ваших протестуючих. Тисячі вже були вбиті або ув'язнені, і світ спостерігає. Що ще більш важливо, США спостерігають. Увімкніть свій інтернет і дозвольте репортерам переміщатися вільно! Зупиніть вбивство вашого великого іранського народу!" - підкреслив американський лідер.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про підтримку протестуючих, які вийшли на вулиці Ірану. Він опублікував слова підтримки на мові фарсі.

Як писало РБК-Україна, група іранських демонстрантів 11 січня вимагала відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї після того, як Тегеран заявив, що його військові помилково збили літак "Міжнародних авіаліній України".

Додамо також, правоохоронні органи затримали та через кілька годин відпустили посла Великобританії в Ірані через його участь в акції протесту і "спроби керувати діями натовпу" під час демонстрації біля тегеранського Технологічного університету імені Аміра Кабіра.

Посла викликали в МЗС Ірану у зв'язку з інцидентом.

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