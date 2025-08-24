У Путіна відхрестилися від обіцянки Трампу швидкої зустрічі із Зеленським

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News .

Зазначимо, що в ніч на 16 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним. Незабаром, 18 числа, американський лідер прийняв у Білому домі Зеленського та європейських лідерів.

Одразу після цього Трамп написав у соцмережах, що починає підготовку двосторонньої зустрічі лідерів України та РФ, зазначивши, що Путін пообіцяв йому зустрітися із Зеленським.

Однак із російського боку процес затягується, у зв'язку з чим у Лаврова запитали, а чи збирається Путін взагалі зустрічатися. Він дав ухильну відповідь

"Ці чутки мусуються насамперед самим Зеленським і його європейськими спонсорами. В Анкориджі це не обговорювалося. Тему підняли пізніше... за підсумками зустрічі у Вашингтоні між Трампом і його гостями", - говорив Лавров.

Глава МЗС РФ підтвердив, що після цієї зустрічі Трамп зателефонував Путіну. Але виходячи зі слів Лаврова, глава Кремля нібито не обіцяв президенту США швидкої зустрічі із Зеленським.

"Президент нашої країни чітко заявив, що ми готові продовжити прямі російсько-українські переговори, які почалися в Стамбулі. Відбулося вже три раунди. Путін зазначив, що зустрічі на вищому рівні, особливо між лідерами Росії та України, мають бути дуже добре опрацьовані. Тому необхідний узгоджений між сторонами підготовчий процес", - заявив глава МЗС РФ.

Для цього, як каже Лавров, Росія запропонувала підвищити рівень делегацій, "щоб обговорити конкретні питання, які необхідно довести до відома Путіна і Зеленського".

"Ці питання і гуманітарного, і військового, і політичного характеру. Минулого разу, коли наші делегації зустрічалися в Стамбулі, ми запропонували створити три робочі групи, зокрема з політичних питань. Минуло вже більше місяця, а відповіді від української сторони немає", - стверджує глава російського МЗС.

Зазначимо, що після розмови Трампа з Путіним, помічник глави Кремля Юрій Ушаков теж говорив, що РФ запропонувала підвищити рівень делегацій. Однак він не уточнив, наскільки Москва готова їх підвищити.

Повертаючись до Лаврова, він побічно звинуватив українську сторону і європейців у тому, що після Вашингтона вони тепер нібито намагаються спотворити те, що обговорювалося в Анкоріджі між Трампом і Путіним, особливо з питання гарантій безпеки.

"Коли Зеленський каже, що першочерговим завданням є його зустріч із Путіним, він, по суті, грає, і грати в нього виходить дуже добре, адже він у всьому полюбляє театральність, не піклуючись про зміст", - додав Лавров.