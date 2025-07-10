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Трамп та Сенат активно співпрацюють щодо санкцій проти Росії, - Рубіо

Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Адміністрація президента США Дональда Трампа активно співпрацює із Сенатом США у питанні введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо, яку навело агентство Reuters.

"Адміністрація Трампа співпрацює із Сенатом США щодо того, як має виглядати законопроєкт санкцій проти Росії", - сказав він.

Рубіо нагадав, що Трамп "розчарований" поведінкою Росії. Але Білий дім, за його словами, сподівається, що взаємодія між Вашингтоном та Кремлем поновиться, коли буде план щодо вирішення "конфлікту в Україні".

Трамп може ввести нові санкції проти РФ

Тим часом Трамп, за даними ЗМІ, вже готовий підписати законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії: цей документ передбачає запровадження імпортних мит у розмірі 500% для країн, які є покупцями російських енергоресурсів. Проте є нюанс: Трамп хоче одноосібно контролювати процес накладання та зняття санкцій.

Загалом Трамп останніми днями значно змінив ставлення до Путіна. Наприклад, 8 липня він заявив, що Путін "зливає йому повну нісенітницю", а також пообіцяв Путіну "сюрприз".

Детальніше про зміни у ставленні Трампа до Путіна та Росії, - читайте у нашому авторському матеріалі.

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Російська ФедераціяДональд Трамп