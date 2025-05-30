США можуть запровадити 500% мита для покупців російської нафти, - сенатор
Сполучені Штати Америки можуть запровадити мита у 500% для країн, які купують російську нафту, бензин чи нафтохімію. Зокрема, це стосується Індії та Китаю.
Про це заявив сенатор США від Демократичної партії Річард Блюменталь під час пресконференції у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна".
"Відповідь Сенату США буде чіткою та однозначною - мита у 500% для всіх, хто купує російську нафту, бензин чи нафтохімію. Мита у 500% на Індію, на Китай, що купує 70% цих товарів, та всіх, хто їх купує", - сказав Блюменталь.
Сенатор додав, що він "був надзвичайно натхненний підтримкою, яку ми отримали від наших європейських союзників".
"Вони герої, тому що вони сказали: "Вперед, ухвалюйте закон про санкції", навіть якщо вони продовжують імпортувати певну частку від загального обсягу, можливо, 10-14%. І як сказав сенатор Грем, ми будемо спілкуватися з цими союзниками. Звідси ми вирушаємо до Парижа, щоб поговорити з тамтешнім вищим керівництвом. Але це має бути єдиний підхід", - зазначив Блюменталь.
Санкції США проти Росії
Нагадаємо, у квітні сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти Росії.
Ці санкції буде запроваджено, якщо Росія відмовиться вести сумлінні переговори про міцний мир з Україною або вдасться до інших зусиль, включно з військовим вторгненням, які підірвуть суверенітет України після укладення миру. Закон також встановлює 500%-вий тариф на імпортовані товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.
За словами Грема, Сенат США вже наступного тижня може розпочати розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії.
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