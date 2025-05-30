США можуть запровадити 500% мита для покупців російської нафти, - сенатор

Сполучені Штати Америки можуть запровадити мита у 500% для країн, які купують російську нафту, бензин чи нафтохімію. Зокрема, це стосується Індії та Китаю.

Про це заявив сенатор США від Демократичної партії Річард Блюменталь під час пресконференції у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна" .

"Відповідь Сенату США буде чіткою та однозначною - мита у 500% для всіх, хто купує російську нафту, бензин чи нафтохімію. Мита у 500% на Індію, на Китай, що купує 70% цих товарів, та всіх, хто їх купує", - сказав Блюменталь.

Сенатор додав, що він "був надзвичайно натхненний підтримкою, яку ми отримали від наших європейських союзників".

"Вони герої, тому що вони сказали: "Вперед, ухвалюйте закон про санкції", навіть якщо вони продовжують імпортувати певну частку від загального обсягу, можливо, 10-14%. І як сказав сенатор Грем, ми будемо спілкуватися з цими союзниками. Звідси ми вирушаємо до Парижа, щоб поговорити з тамтешнім вищим керівництвом. Але це має бути єдиний підхід", - зазначив Блюменталь.