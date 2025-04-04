Трамп та Путін можуть найближчим часом зідзвонитись, - Politico

Як пише Politico, переговори між Трампом та Путіним можуть відбутись сьогодні або вже після вихідних. Втім, як додає видання, "як завжди з Трампом, нічого не вирішено остаточно".

Окремо варто додати, що, згідно з даними NBC News, оточення голови Білого дому наразі не радить йому телефонувати диктатору, доки останній не зобов'яжеться повністю припинити вогонь в Україні. Зокрема двоє офіційних осіб адміністрації заявили, що розмова між Трампом й Путіним на сьогоднішній день не запланована.