UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп та Путін можуть найближчим часом зідзвонитись, - Politico

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки й Володимир Путін, диктатор Росії (колаж, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп та диктатор Росії Володимир Путін можуть провести телефонні переговори вже сьогодні, 4 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише Politico, переговори між Трампом та Путіним можуть відбутись сьогодні або вже після вихідних. Втім, як додає видання, "як завжди з Трампом, нічого не вирішено остаточно". 

Окремо варто додати, що, згідно з даними NBC News, оточення голови Білого дому наразі не радить йому телефонувати диктатору, доки останній не зобов'яжеться повністю припинити вогонь в Україні. Зокрема двоє офіційних осіб адміністрації заявили, що розмова між Трампом й Путіним на сьогоднішній день не запланована.

Переговори Трампа та Путіна

Остання розмова президента США та диктатора Росії відбулась 18 березня. Тоді ж сторони домовилися почати шлях до перемир'я між Україною та РФ. Водночас Москва не прийняла пропозицію Вашингтон про повне припинення вогню. Натомість російський диктатор назвав власні умови, серед яких зупинки мобілізації в Україні та надання їй військової допомоги і розвідданих.

Детальніше про те, що заявили у РФ та США після розмови президентів - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяВолодимир ПутінДональд Трамп