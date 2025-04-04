Оточення Трампа проти дзвінка Путіну до перемир'я в Україні, - NBC

За словами двох офіційних осіб адміністрації, розмова між Трампом і Путіним на сьогоднішній день не запланована. Чиновники попередили, що президент може раптово вирішити, що хоче поговорити з главою Кремля. Однак, вони сказали йому, що телефонний дзвінок - не найкраща ідея, якщо тільки Путін не повідомить Білому дому, що він згоден на повне припинення вогню в російсько-українській війні.

Зазначимо, що раніше Трамп повідомив NBC News, що планує поговорити з главою Кремля цього тижня. Він також розповів, що "дуже злий" на Путіна за те, що той сказав, що президент України Володимир Зеленський фактично має піти у відставку.

Крім цього NBC пише, що переговорник Путіна, Кирило Дмитрієв, зустрівся з чиновниками Білого дому і законодавцями-республіканцями вчора ввечері. Однак неясно, чи заходив на зустріч Трамп.

Також Дмитрієв на прохання президента США зустрівся із сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом і Маркуейном Малліном. Це теж відбулося вчора в Білому домі. За словами трьох офіційних осіб США, група обговорила умови припинення війни в Україні та вимоги Путіна про припинення вогню.