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Оточення Трампа проти дзвінка Путіну до перемир'я в Україні, - NBC

П'ятниця 04 квітня 2025 04:15
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Оточення Трампа проти дзвінка Путіну до перемир'я в Україні, - NBC Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Оточення президента США Дональда Трампа радить не телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, доки він не зобов'яжеться повністю припинити вогонь в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами двох офіційних осіб адміністрації, розмова між Трампом і Путіним на сьогоднішній день не запланована. Чиновники попередили, що президент може раптово вирішити, що хоче поговорити з главою Кремля. Однак, вони сказали йому, що телефонний дзвінок - не найкраща ідея, якщо тільки Путін не повідомить Білому дому, що він згоден на повне припинення вогню в російсько-українській війні.

Зазначимо, що раніше Трамп повідомив NBC News, що планує поговорити з главою Кремля цього тижня. Він також розповів, що "дуже злий" на Путіна за те, що той сказав, що президент України Володимир Зеленський фактично має піти у відставку.

Крім цього NBC пише, що переговорник Путіна, Кирило Дмитрієв, зустрівся з чиновниками Білого дому і законодавцями-республіканцями вчора ввечері. Однак неясно, чи заходив на зустріч Трамп.

Також Дмитрієв на прохання президента США зустрівся із сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом і Маркуейном Малліном. Це теж відбулося вчора в Білому домі. За словами трьох офіційних осіб США, група обговорила умови припинення війни в Україні та вимоги Путіна про припинення вогню.

Перемир'я в Україні

Нагадаємо, у середу 2 квітня, Трамп констатував прогрес у переговорах про завершення війни між Україною та Росією.

"Я думаю, ми маємо хорошу співпрацю з боку Росії та України, нам треба це (війну, - ред.) зупинити", - сказав він у Білому домі.

Також ми писали, що вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що дотиснути росіян для повного припинення вогню можна в найближчі тижні або місяці.

Зазначимо, що згідно з інформацією західних ЗМІ, у Трампа поставили завдання завершити війну в Україні до 20 квітня або ж до кінця квітня. Водночас деякі чиновники визнають, що цей процес може бути довшим.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Перемир'я Росії та України Війна в Україні
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