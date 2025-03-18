Трамп і Путін погодили кроки до миру в Україні, перший - жодних ударів по енергетиці

Президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони домовились розпочати шлях до перемир'я між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Сьогодні Трамп та Путін обговорили питання перемир'я України та Росії. Під час розмови "лідери погодилися з тим, що цей конфлікт має завершитися міцним миром".

Як зазначили у Білому домі, Путін та Трамп погодили перші кроки щодо миру в Україні.

"Домовилися, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, а також технічних переговорів щодо імплементації припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та сталого миру", - сказано у повідомленні Білого дому.

У США заявили, що ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході. Також Трамп та Путін під час розмови "погодилися, що майбутнє, в якому двосторонні відносини між США та Росією є кращими, має величезні переваги."

Також ми писали, що Путін у розмові з Трампом заявив про необхідність зупинити мобілізацію України і переозброєння ЗСУ у разі встановлення перемир'я.

Зауважимо, Росія вже неодноразово робила заяви щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Однак ці обіцянки неодноразово порушувались. Зокрема, минулої весни удари РФ по енергетиці призвели до масштабних відключень світла в Україні, які тривали з травня по вересень.

Детально про те, що відомо про розмову Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Розмова Трампа та Путіна

Учора ввечері президент США Дональд Трамп повідомив, що проведе переговори з Путіним 18 березня вранці за часом Вашингтону.

Під час розмови Трамп та Путін обговорювали питання 30-денного режиму припинення вогню. На цю пропозицію вже погодився Київ під час перемовин із США у Саудівській Аравії минулого тижня.