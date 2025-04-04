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Трамп та Путін можуть найближчим часом зідзвонитись, - Politico

П'ятниця 04 квітня 2025 12:16
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Трамп та Путін можуть найближчим часом зідзвонитись, - Politico Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки й Володимир Путін, диктатор Росії (колаж, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп та диктатор Росії Володимир Путін можуть провести телефонні переговори вже сьогодні, 4 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише Politico, переговори між Трампом та Путіним можуть відбутись сьогодні або вже після вихідних. Втім, як додає видання, "як завжди з Трампом, нічого не вирішено остаточно".

Окремо варто додати, що, згідно з даними NBC News, оточення голови Білого дому наразі не радить йому телефонувати диктатору, доки останній не зобов'яжеться повністю припинити вогонь в Україні. Зокрема двоє офіційних осіб адміністрації заявили, що розмова між Трампом й Путіним на сьогоднішній день не запланована.

Переговори Трампа та Путіна

Остання розмова президента США та диктатора Росії відбулась 18 березня. Тоді ж сторони домовилися почати шлях до перемир'я між Україною та РФ. Водночас Москва не прийняла пропозицію Вашингтон про повне припинення вогню. Натомість російський диктатор назвав власні умови, серед яких зупинки мобілізації в Україні та надання їй військової допомоги і розвідданих.

Детальніше про те, що заявили у РФ та США після розмови президентів - в матеріалі РБК-Україна.

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