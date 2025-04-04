Трамп та Путін можуть найближчим часом зідзвонитись, - Politico
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп та диктатор Росії Володимир Путін можуть провести телефонні переговори вже сьогодні, 4 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише Politico, переговори між Трампом та Путіним можуть відбутись сьогодні або вже після вихідних. Втім, як додає видання, "як завжди з Трампом, нічого не вирішено остаточно".
Окремо варто додати, що, згідно з даними NBC News, оточення голови Білого дому наразі не радить йому телефонувати диктатору, доки останній не зобов'яжеться повністю припинити вогонь в Україні. Зокрема двоє офіційних осіб адміністрації заявили, що розмова між Трампом й Путіним на сьогоднішній день не запланована.
Переговори Трампа та Путіна
Остання розмова президента США та диктатора Росії відбулась 18 березня. Тоді ж сторони домовилися почати шлях до перемир'я між Україною та РФ. Водночас Москва не прийняла пропозицію Вашингтон про повне припинення вогню. Натомість російський диктатор назвав власні умови, серед яких зупинки мобілізації в Україні та надання їй військової допомоги і розвідданих.
Детальніше про те, що заявили у РФ та США після розмови президентів - в матеріалі РБК-Україна.
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