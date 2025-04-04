Трамп и Путин могут в ближайшее время созвониться, - Politico
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп и диктатор России Владимир Путин могут провести телефонные переговоры уже сегодня, 4 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет Politico, переговоры между Трампом и Путиным могут состояться сегодня или уже после выходных. Впрочем, как добавляет издание, "как всегда с Трампом, ничего не решено окончательно".
Отдельно стоит добавить, что, согласно данным NBC News, окружение главы Белого дома пока не советует ему звонить диктатору, пока последний не обязуется полностью прекратить огонь в Украине. В частности двое официальных лиц администрации заявили, что разговор между Трампом и Путиным на сегодняшний день не запланирован.
Переговоры Трампа и Путина
Последний разговор президента США и диктатора России состоялся 18 марта. Тогда же стороны договорились начать путь к перемирию между Украиной и РФ. В то же время Москва не приняла предложение Вашингтона о полном прекращении огня. Зато российский диктатор назвал собственные условия, среди которых остановки мобилизации в Украине и предоставления ей военной помощи и разведданных.
Подробнее о том, что заявили в РФ и США после разговора президентов - в материале РБК-Украина.
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