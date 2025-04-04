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Трамп и Путин могут в ближайшее время созвониться, - Politico

Пятница 04 апреля 2025 12:16
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Трамп и Путин могут в ближайшее время созвониться, - Politico Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки и Владимир Путин, диктатор России (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп и диктатор России Владимир Путин могут провести телефонные переговоры уже сегодня, 4 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет Politico, переговоры между Трампом и Путиным могут состояться сегодня или уже после выходных. Впрочем, как добавляет издание, "как всегда с Трампом, ничего не решено окончательно".

Отдельно стоит добавить, что, согласно данным NBC News, окружение главы Белого дома пока не советует ему звонить диктатору, пока последний не обязуется полностью прекратить огонь в Украине. В частности двое официальных лиц администрации заявили, что разговор между Трампом и Путиным на сегодняшний день не запланирован.

Переговоры Трампа и Путина

Последний разговор президента США и диктатора России состоялся 18 марта. Тогда же стороны договорились начать путь к перемирию между Украиной и РФ. В то же время Москва не приняла предложение Вашингтона о полном прекращении огня. Зато российский диктатор назвал собственные условия, среди которых остановки мобилизации в Украине и предоставления ей военной помощи и разведданных.

Подробнее о том, что заявили в РФ и США после разговора президентов - в материале РБК-Украина.

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