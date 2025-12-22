Трамп та голова Пентагону виступлять із заявою після наради з розвідкою

Президент США Дональд Трамп ввечері 23 грудня за київським часом виступить з заявою. Разом з ним виступлять голова міністерства війни Піт Хегсет та командувач ВМС Джон Фелан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на графік Білого дому.

Чому буде присвячено виступ Трампа, поки що невідомо. За годину до цього президент США заслухає закритий брифінг від розвідки.

Минулого тижня зазначалось, що Дональд Трамп збирається оголосити про початок воєнної операції проти Венесуели, проте під час свого звернення 18 грудня президент США не згадував про цю країну.

Після розширення військової присутності біля узбережжя Венесуели з вересня США завдають ударів по судах, які, за твердженням американської сторони, причетні до наркоторгівлі.