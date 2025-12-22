ua en ru
Трамп та голова Пентагону виступлять із заявою після наради з розвідкою

Понеділок 22 грудня 2025 09:26
UA EN RU
Трамп та голова Пентагону виступлять із заявою після наради з розвідкою Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп ввечері 23 грудня за київським часом виступить з заявою. Разом з ним виступлять голова міністерства війни Піт Хегсет та командувач ВМС Джон Фелан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на графік Білого дому.

Чому буде присвячено виступ Трампа, поки що невідомо. За годину до цього президент США заслухає закритий брифінг від розвідки.

Минулого тижня зазначалось, що Дональд Трамп збирається оголосити про початок воєнної операції проти Венесуели, проте під час свого звернення 18 грудня президент США не згадував про цю країну.

Після розширення військової присутності біля узбережжя Венесуели з вересня США завдають ударів по судах, які, за твердженням американської сторони, причетні до наркоторгівлі.

Напруженість між США та Венесуелою

Нагадаємо, 16 грудня президент США оголосив повну блокаду для підсанкційних нафтових танкерів, які входять до Венесуели та виходять з її вод. Трамп, намагаючись перекрити основне джерело режиму Венесуели, посилює тиск на президента країни Ніколаса Мадуро.

Експерти в нафтовій галузі кажуть, що якщо Венесуела не зможе експортувати нафту, її резервуари для зберігання заповняться незатребуваними запасами, після чого державній компанії Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) доведеться почати закривати нафтові свердловини.

Зазначимо, що вчора очільник Пентагону Піт Хегсет попередив, що США продовжать затримувати танкери, які виходять із Венесуели. Він підкреслив, що так триватиме доти, доки режим Мадуро не поверне "всі американські активи".

Крім блокади, Трамп оголосив уряд Мадуро іноземною терористичною організацією, звинувативши його в причетності до наркоторгівлі. Також він сказав днями, що не виключає в майбутньому військової кампанії проти Венесуели.

