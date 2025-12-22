Трамп и глава Пентагона выступят с заявлением после совещания с разведкой

Президент США Дональд Трамп вечером 23 декабря по киевскому времени выступит с заявлением. Вместе с ним выступят глава министерства войны Пит Хегсет и командующий ВМС Джон Фелан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график Белого дома.

Чему будет посвящено выступление Трампа, пока неизвестно. За час до этого президент США заслушает закрытый брифинг от разведки.

На прошлой неделе отмечалось, что Дональд Трамп собирается объявить о начале военной операции против Венесуэлы, однако во время своего обращения 18 декабря президент США не упоминал об этой стране.

После расширения военного присутствия у побережья Венесуэлы с сентября США наносят удары по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к наркоторговле.