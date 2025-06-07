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"Справа не у Трампі": Зеленський відповів на порівняння війни з дитячою бійкою

Київ, Субота 07 червня 2025 10:06
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"Справа не у Трампі": Зеленський відповів на порівняння війни з дитячою бійкою Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Війна Росії проти України - це не бійка дітей на дитячому майданчику. Але, президент США Дональд Трамп, не винен, що не може повністю зрозуміти ситуацію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в програмі This Week, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Днями Трамп порівняв Україну та Росію з дітьми, яким потрібно дати побитися, перш ніж розбороняти, а також припустив, що йому доведеться запровадити санкції проти обох сторін.

"Справа не в президентові Трампі. Справа насправді в будь-якій людині, яка перебуває за тисячі миль і не може повністю відчути та зрозуміти цей біль", - відповів на цю заяву Зеленський в програмі This Week.

Як наголосив президент, він та російський диктатор Володимир Путін - не діти на дитячому майданчику.

"Він (Путін - ред.) - убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей", - сказав Зеленський, додавши, що не вірить у бажання російського диктатора йти до миру, та закликавши Трампа та Захід до сильніших санкцій проти Росії.

Трамп і війна Росії проти України

Під час виборчої кампанії в США Трамп неодноразово обіцяв швидко закінчити війну Росії проти України. Навіть говорив, що здатен це зробити за 24-48 годин. Проте після приходу у Білий дім від цих обіцянок фактично відмовився. У його команді пояснювали, що ці заяви були "жартом".

Однак Трамп все ж намагається у власний спосіб досягти миру між Україною та РФ. Зокрема, американський президент провів дві розмови з російським диктатором, але не зміг змусити його припинити агресію проти України.

Крім того, переговори між Україною та РФ, до яких постійно закликає Трамп, зайшли у глухий кут. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп Мирні переговори Війна Росії проти України
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