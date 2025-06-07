"Справа не у Трампі": Зеленський відповів на порівняння війни з дитячою бійкою

Війна Росії проти України - це не бійка дітей на дитячому майданчику. Але, президент США Дональд Трамп, не винен, що не може повністю зрозуміти ситуацію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в програмі This Week, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Днями Трамп порівняв Україну та Росію з дітьми, яким потрібно дати побитися, перш ніж розбороняти, а також припустив, що йому доведеться запровадити санкції проти обох сторін.

"Справа не в президентові Трампі. Справа насправді в будь-якій людині, яка перебуває за тисячі миль і не може повністю відчути та зрозуміти цей біль", - відповів на цю заяву Зеленський в програмі This Week.

Як наголосив президент, він та російський диктатор Володимир Путін - не діти на дитячому майданчику.

"Він (Путін - ред.) - убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей", - сказав Зеленський, додавши, що не вірить у бажання російського диктатора йти до миру, та закликавши Трампа та Захід до сильніших санкцій проти Росії.