Трамп створює фонд перемоги України з фінансуванням за рахунок Китаю, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп доручив міністру фінансів обговорити з європейськими союзниками план створення фонду перемоги України, що фінансується коштом підвищених тарифів на імпорт з Китаю.

Ця ініціатива має підготувати ґрунт для візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня і підтримати Київ на тлі четвертого року повномасштабної війни.

Зміна позиції адміністрації США

Раніше Трамп стверджував, що Україна не має достатніх козирів для перемоги, але зараз американський лідер висловлює зростаюче невдоволення діями Кремля і пропонує новий підхід до конфлікту.

Підтримка України стала ключовим елементом американської стратегії тиску на Москву, включно з можливим постачанням далекобійних ракет Tomahawk і фінансовим забезпеченням оборони країни.

Економічний тиск на Кремль

Згідно з озвученою стратегією, США планують запровадити мито в розмірі 500% на імпорт з Китаю, а виручені кошти спрямувати на озброєння української армії.

Цей крок покликаний обмежити підтримку Китаю російській військовій машині і змусити президента Путіна сісти за стіл переговорів із Трампом і Зеленським.

Реакція європейських союзників

Хоча НАТО офіційно назвав Пекін "ключовим пособником" війни Росії, багато європейських країн, включно з Великою Британією, не розглядають Китай як прямого противника.

Введення подібних тарифів потребуватиме згоди та участі союзників США, що стане вирішальною умовою успішної реалізації плану.