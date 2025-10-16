Трамп создает фонд победы Украины с финансированием за счет Китая, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины за счет новых тарифов на Китай, стремясь усилить давление на Москву и ускорить дипломатическое урегулирование конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания The Telegraph.
Трамп поручил министру финансов обсудить с европейскими союзниками план создания фонда победы Украины, финансируемого за счет повышенных тарифов на импорт из Китая.
Эта инициатива должна подготовить почву для визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября и поддержать Киев на фоне четвертого года полномасштабной войны.
Ранее Трамп утверждал, что Украина не располагает достаточными козырями для победы, но сейчас американский лидер выражает растущее недовольство действиями Кремля и предлагает новый подход к конфликту.
Поддержка Украины стала ключевым элементом американской стратегии давления на Москву, включая возможные поставки дальнобойных ракет Tomahawk и финансовое обеспечение обороны страны.
Согласно озвученной стратегии, США планируют ввести пошлину в размере 500% на импорт из Китая, а вырученные средства направить на вооружение украинской армии.
Этот шаг призван ограничить поддержку Китая российской военной машины и вынудить президента Путина сесть за стол переговоров с Трампом и Зеленским.
Хотя НАТО официально назвал Пекин "ключевым пособником" войны России, многие европейские страны, включая Великобританию, не рассматривают Китай как прямого противника.
Введение подобных тарифов потребует согласия и участия союзников США, что станет решающим условием успешной реализации плана.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября, в ходе которого одной из тем обсуждения станет предполагаемое намерение Украины перейти в наступление на линии фронта.
Отметим, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, запланированная на 17 октября, обещает быть насыщенной и может сыграть ключевую роль в продвижении к завершению войны в Украине; Киев уже проработал военные и экономические вопросы для обсуждения.