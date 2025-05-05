Трамп стверджує, що у Європі "просили" його зателефонувати Путіну

Голова Білого дому Дональд Трамп стверджує, що європейські лідери нібито просили його зателефонувати диктатору Володимиру Путіну, оскільки останній їх "ігнорує".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC.
За словами Трампа, для досягнення миру Росія повинна відмовитись від планів окупувати усю територію України, попри те, що вона "цього й хоче".
"І якби не я, вони б продовжували. Ви знаєте, що лідери Євросоюзу просили мене зателефонувати Путіну так багато разів? Тому що він не відповідає на їхні дзвінки", - заявив Трамп.
Окремо варто додати, що раніше диктатор вже мав розмову принаймні з одним з європейських лідерів - 15 листопада 2024-го голова Кремля провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
18 березня Трамп провів першу телефонну розмову з російським диктатором. Тоді ж вони обговорили припинення вогню на всіх об’єктах енергетики та інфраструктури, якого російські терористи зрештою не дотримувались.
Також наприкінці лютого видання Le Point писало, що голова Білого дому може нібито приїхати до Москви 9 травня для зустрічі з Путіним, але пізніше президент США заперечив цю інформацію.
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