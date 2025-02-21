Трамп заперечив візит до Москви на парад 9 травня

Президент США Дональд Трамп не планує відвідувати парад перемоги у Москві 9 травня. Раніше низка ЗМІ не виключила ймовірності такої поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку кореспондента Фрейзера Джексона у соцмережі Х.