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Трамп заперечив візит до Москви на парад 9 травня

П'ятниця 21 лютого 2025 23:39
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Трамп заперечив візит до Москви на парад 9 травня Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп не планує відвідувати парад перемоги у Москві 9 травня. Раніше низка ЗМІ не виключила ймовірності такої поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку кореспондента Фрейзера Джексона у соцмережі Х.

На запитання, чи їде він до Москви, глава Білого дому відповів: "Ні, не їду".

Нагадаємо, раніше 21 лютого окремі французькі ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп приєднається до Володимира Путіна в Москві на вшануванні пам'яті жертв Другої світової війни 9 травня.

Скандальні заяви Трампа про Україну

Дональд Трамп продовжує озвучувати проросійські заяви і жорстко критикувати керівництво України.

Зокрема президент США заявив, що президенту Володимиру Зеленському не обов'язково брати участь у переговорах з припинення війни між Україною та Росією.

Крім того, США можуть припинити участь в програмі про притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Трамп фактично відмовився визнавати Росію країною-агресором.

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Дональд Трамп
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