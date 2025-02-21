Трамп заперечив візит до Москви на парад 9 травня
Президент США Дональд Трамп не планує відвідувати парад перемоги у Москві 9 травня. Раніше низка ЗМІ не виключила ймовірності такої поїздки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку кореспондента Фрейзера Джексона у соцмережі Х.
На запитання, чи їде він до Москви, глава Білого дому відповів: "Ні, не їду".
Нагадаємо, раніше 21 лютого окремі французькі ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп приєднається до Володимира Путіна в Москві на вшануванні пам'яті жертв Другої світової війни 9 травня.
Скандальні заяви Трампа про Україну
Дональд Трамп продовжує озвучувати проросійські заяви і жорстко критикувати керівництво України.
Зокрема президент США заявив, що президенту Володимиру Зеленському не обов'язково брати участь у переговорах з припинення війни між Україною та Росією.
Крім того, США можуть припинити участь в програмі про притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Трамп фактично відмовився визнавати Росію країною-агресором.
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